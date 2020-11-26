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четверг, 26 ноября 2020 23:46

Как говорить с детьми о дискриминации и расизме

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Как говорить с детьми о дискриминации и расизме
Исследования показывают, что дети уже с 3 месяцев могутт распознавать расовые различия. Фото: pixabay

Родителям важно уметь объяснить ребенку тему дискриминации и расизма, поскольку сегодня она остро стоит в обществе.

Как взрослым сделать это просто и доступно советует издание HuffPost.

Прежде всего, перед тем как начать говорить с ребенком, родителям необходимо самим убедиться, что они понимают понятие дискриминации и привилегий. Поэтому важно разобраться, как это работает в обществе. Взрослым нужно привыкнуть к содержанию этого разговора, чтобы не испытывать дискомфорта, рассказывая о различных расах.

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Исследования показывают, что дети уже с 3 месяцев могут распознавать расовые различия. Именно поэтому такие разговоры можно начинать с детства. Важно привить ребенку положительное отношение. Для этого следует демонстрировать детям игрушки и книги, которые будут способствовать многообразию. Если родители не будут говорить о расовых различиях и расизме, дети, скорее всего, будут воспринимать предвзятые представления со стороны сверстников и общества в целом.

Сложные вещи надо объяснять просто и доступно. Маленькие дети могут еще не знать слов "привилегия" или "расизм", но они могут понять концепцию справедливости и несправедливости. Есть довольно много возможностей объяснить эти понятия с раннего возраста. До 3 лет ребенок уже начинает осознавать общественные различия, например, по цвету кожи и другим расовым характеристикам. Если ребенок каким-то образом начинает проявлять свое негативное отношение, нужно объяснить, что это несправедливое обращение с его стороны. При этом сроки, которые употребляют родители, должны соответствовать возрасту, чтобы помочь понять предвзятость.

Результат следует закрепить действием. Изучение темы дискриминации или расового неравенства не должно оставаться только разговором. Родители должны моделировать антирасистское поведение в повседневной жизни. Эксперты рекомендуют поговорить с детьми о том, как они будут действовать при различных сценариях. Например, что скажут, если услышат, что член семьи говорит что-то расистское. Или сделают замечание своему другу, который негативно высказывается о правах другого человека.

Для объяснения родители могут использовать книги, документальные фильмы, новости, видео на YouTube, аккаунты в социальных сетях.

Не переживайте тем, что можете чувствовать себя неудобно, или скажете что-то не так. Если вы будете ждать идеального момента, то никогда не станете об этом говорить. Молчание может создать пустоту в понимании ребенка, которую заполнит кто-то другой.

Во многих семей ухудшилось экономическое положение из-за пандемии коронавируса. Существуют способы, которые помогут объяснить ребенку сложности ситуации и почему родители не могут позволить сейчас приобрести еще одну игрушку, рассказала детский психолог Катрина Линдси.

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