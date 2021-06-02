"Длина от 35 сантиметров и без химической завивки" - как собирают волосы на парики для больных детей

Фото: Hair for shair

С 2018 года в Украине работает социальная инициатива Hair for shair. Активисты изготавливают парики для онкобольных детей, потерявших собственные волосы через химиотерапию.

За почти три года работы удалось изготовить более 200 париков для детей и около 50 для женщин, которые обращаются за помощью.

Соучредитель инициативы Лилия Кузик рассказала Gazeta.ua с чего все начиналось.



"У меня было несколько длинноволосых подруг, активных в социальных проектах. Сначала хотели сделать 10 париков с их волос и передать детям. Мы долго общались с представителями благотворительного фонда "Крылья надежды". Нам рассказывали, что время от времени, когда детям собирают деньги на лечения, то родители к слову спрашивают, не знают, где можно взять парик. Ведь дети потеряли волосы через химиотерапию и испытывают моральное давление, потому что выглядят не так, как сверстники. Этот вопрос никогда системно не решали, поэтому родители пытались найти парик" , - рассказывает.

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По словам организатора, на один парик надо от трех до восьми хвостов, в зависимости от толщины волос.

"Поскольку мы планировали 10 париков, то написали в соцсетях, что надо еще волосы. Люди заявляли о своем желании и мы довольно быстро передали первые парики. Поняли, что уже не будем останавливаться. Все приобрело большую огласку, нам отдавали волосы и женщины, и даже мужчины, и дети . С натуральных волос парик дорогой, на рынке отдельно для детей их не делают, потому что спроса и нет. Заказ индивидуальный, и мастера берут от тысячи долларов ".

Лилия Кузик объясняет, что для детей нужно около 300 париков в год.

"Основное отличие натуральных париков от искусственных в том, что натуральный дышит, не парит и не создает воспалительных процессов. Искусственные - это как пакет натянуть на голову. Сбор продолжается систематически, есть партнери-парикмахерские в разных уголках Украины, которые для нас бесплатно стригут людей. Оптимальная длина - не менее 35 сантиметров. Именно с такой мастера могут качественно сплести парик. Волосы могут быть седые, крашеные, натуральные. Единственное условие - без химической завивки, так как она немного повреждает структуру волос и из нее парики не делают", - говорит инициатор проекта.

160 тыс. украинцев ежегодно болеют раком. Определенный процент из них - это женщины, которые могут остаться без волос из-за химиотерапии.

"Примерной цифры, скольким женщинам надо парик в Украине нет. То есть это могут быть десятки тысяч человек. Выходом был бы банк париков, где бы мы систематически имели определенное количество и могли бы выдавать. Имеем такую ​​цель. Сейчас выдаем парики бесплатно в пользование через благотворительные фонды ".

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