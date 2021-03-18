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Без эмоций и с ролевыми играми: как научить ребенка правильному поведению в экстренных ситуациях

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Без эмоций и с ролевыми играми: как научить ребенка правильному поведению в экстренных ситуациях
В общем знать правила поведения в экстренных ситуациях хорошо, но дети должны уметь применять их на практике. Фото: pixabay

Ребенок должен знать несколько простых правил, которые помогут ему быстро среагировать в экстренной ситуации.

Стоит объяснять правила поведения в чрезвычайных ситуациях как можно раньше, пишет "Українська правда".

Также их следует постоянно повторять, чтобы ребенок мог их легко вспомнить, когда возникнет такая ситуация. Он должен понимать, что тогда нужно действовать немедленно, а в другом случае - ждать помощи взрослых. Родителям стоит рассказывать ребенку истории, объяснять правила поведения. Ему необходимо время, чтобы ознакомиться с таким большим объемом информации. Можно вместе с ребенком разбирать ситуации, которые случаются с героями мультфильмов. Спрашивать, что он бы сделал, как действовал, правильно ли поступил герой в мультике, а тогда - объяснять, как надо делать.

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Необходимо пояснить, что экстренные телефонные номера можно использовать только в действительно экстренных ситуациях. Их ребенок должен знать наизусть и не путать: 101 - пожарные; 102 - полиция; 103 - скорая помощь; 104 - служба газа.

Тогда стоит научить правильному общению с диспетчером. Лучше всего - с помощью игры игрушечным телефоном. Говорить по нему так, будто родители - это врач, пожарный или полицейский. С ребенком или его игрушкой случилась беда. Тогда объяснить, как правильно рассказать о проблеме, чтобы приехала скорая, полиция или пожарная. Если ребенок объяснил правильно - "приезжайте" и спасайте его и куклу.

Говоря с диспетчером, ребенок должен сообщить свой адрес или месторасположение, объяснить, с кем он находится, если рядом с ним кто-то есть, четко описать, что произошло, сосредоточьте внимание ребенка на том, что ему следует придерживаться указаний диспетчера.

В общем знать правила поведения в экстренных ситуациях хорошо, но дети должны уметь применять их на практике. Этого их можно научить благодаря ролевым играм, которые помогут отработать действия ребенка в конкретных ситуациях.

Например, игра "Фея и дракон", которую можно разыграть дома с родителями. По сценарию папа - дракон, который крадет ребенка, а мама - фея, которая спасает его или игрушку, но для этого надо громко позвать, попросить о помощи, иначе она не прилетит. Так можно научить ребенка не бояться кричать, когда на него нападают. Не пугаться громкости собственного голоса, не замирать.

Играть в "Прятки" более полезно для учителей и воспитателей. Когда случается какая-то чрезвычайная ситуация, дети часто прячутся. Можно предложить поиграть с ними в прятки и понаблюдать, куда ребенок любит прятаться. Так можно понять, куда может спрятаться ребенок в случае землетрясения, обвала, просто ситуации, которая испугает ребенка. Впоследствии это поможет спасателям быстро найти его.

Надо быть внимательным чтоби не пугать ребенка, а объяснять. При этом не показывать лишних эмоций, объясняя ребенку правила поведения. Иначе он может впасть в панику и не воспринять озвученные вами правила. В экстренных случаях ему будет трудно мыслить рационально.

Есть мобильные приложения, которые помогут знать, где ребенок. Среди них "Где мои дети" - это семейный GPS-трекер для безопасности детей и родительского контроля. Его можно установить на телефон или подключить к GPS-часов. Live360 - программа показывает место нахождения членов семьи и друзей, которые позволяют это сделать с помощью настроек в телефонах. KidsTrack - периодически определяет GPS-координаты телефона и отсылает их на сервер. Так можно проследить маршрут ребенка на карте с компьютера.

Есть несколько действенных методов для родителей, которым можно успокоить маленького ребенка. Одним из них называют пеленания, во время которого ребенку, что плачет, кажется, что он возвращается в утробу матери. Существует также прием живот к животу. Маме надо лечь рядом и прижать ребенка к груди или к животу. Ощущение ее теплого тела успокоит ребенка. Еще можно изменить положение. Например, обычно ребенка убаюкивают лицом вверх, но это не всегда действует.

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