Звезда Victoria's Secret устроила соблазнительную фотосессию на пляже

Модель Джои Корриган была замечена во время фотосессии в Майами.

Звезда Victoria's Secret позировала в откровенном купальнике Luli Fama, демонстрируя роскошную фигуру.

Джои известна не только сотрудничеством с Victoria's Secret, а и съемками для Sports Illustrated и Playboy.

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Джои утверждает, что всегда готова для съемок в купальнике.

"Я постоянно беру с собой сырые овощи и фрукты, - говорит модель изданию Byrdie, - обожаю завтрак, который имеет кокосовый йогурт с различными ягодами сверху, мой ланч и обед состоит из веганский пасты или пиццы без глютена".

Иногда может позволить себе яблоко с кокосовым мороженым и карамельным попкорном. Джои удостоилась титула Мисс Playboy Февраль 2017.

Модель признавалась, что выросла в бедной семье и очень гордится своей карьерой. Хотя жители из города, из которого происходит Корриган, не поддержали ее.