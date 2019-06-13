Звезда нового "Пляжного патруля" снялась в сексуальной фотосессии

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Модель и актриса 25-летняя Шарлотта МакКинни, звезда новой версии "Пляжного патруля", снялась в соблазнительной фотосессии. Красавица примерила бикини модного бренда Guess.

На снимках Шарлотта позирует в золотисто-белом бикини с зигзагами. Экстремальный купальник в полоску подчеркивает пышный бюст модели.

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МакКинни стала популярной после выхода рекламы бюргеров в 2015 году на игре Super Bowl. В прошлом году ее назвали самой сексуальной женщиной по версии издания Men's Health.

Американская plus-size модель Эшли Грэм украсила собой обложку британского Harper's Bazaar.