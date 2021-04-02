Звезда "Квартала" сексуально позировала в коротких шортах и ​​без бюстгальтер

Звезда "Женского квартала" 34-летняя Ирина Сопонару поделилась с поклонниками новой порцией фото, на которых продемонстрировала роскошную фигуру.
На одном из кадров актриса позировала в шортах и коротком топе черного цвета, а также длинных сапогах-ботфортах с острым носом и на шпильке. Сверху Сопонару надела коричневый длинный плащ.
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На другом кадре Сопонару позирует топлес, отвернувшись от объектива и закрыв грудь руками. Из одежды на ней - черные лосины.
Фанаты были поражены и отметили, что от красоты звезды нельзя отвести глаз.
Актриса Ирина Сопонару поделилась историей неудавшегося флирта. Женщина призналась, что мужчины часто обращают на нее внимание и приглашают на свидание.
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