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пятница, 02 апреля 2021 09:19

Звезда "Квартала" сексуально позировала в коротких шортах и ​​без бюстгальтер
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Звезда "Женского квартала" 34-летняя Ирина Сопонару поделилась с поклонниками новой порцией фото, на которых продемонстрировала роскошную фигуру.

На одном из кадров актриса позировала в шортах и ​​коротком топе черного цвета, а также длинных сапогах-ботфортах с острым носом и на шпильке. Сверху Сопонару надела коричневый длинный плащ.

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На другом кадре Сопонару позирует топлес, отвернувшись от объектива и закрыв грудь руками. Из одежды на ней - черные лосины.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару порадовала поклонников аппетитными фото
Фото: instagram.com/irinasoponaru
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару порадовала поклонников аппетитными фото
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару порадовала поклонников аппетитными фото
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару порадовала поклонников аппетитными фото
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару порадовала поклонников аппетитными фото

Фанаты были поражены и отметили, что от красоты звезды нельзя отвести глаз.

Актриса Ирина Сопонару поделилась историей неудавшегося флирта. Женщина призналась, что мужчины часто обращают на нее внимание и приглашают на свидание.

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