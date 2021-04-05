Звезда "Крепостной" сверкнула пышными ягодицами в пляжном фотосете

Украинская актриса театра, кино и дубляжа 31-летняя Наталья Денисенко показала горячие фото из отпуска. Звезда сериала "Крепостная" полетела с семьей отдыхать в Египет.

На серии фотографий Денисенко появилась в ярком желтом бикини на фоне моря. Пляжный образ дополнила белыми солнцезащитными очками и бусами из ракушек. Снимки опубликовала в Instagram.

Звезда отдыхает вместе с мужем 36-летним Андреем Фединчиком и сыном Андреем. В посте рассказала об отеле, в котором они живут.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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"Отличная еда, идеальный детский бассейн, красивый риф, хороший ремонт в номерах, но минус - с берега купаться невозможно. Заход в воду на пляже 1 метр в глубину и 50-90 сантиметров в глубину, далее - риф, огражденный буйками", - рассказала актриса.

Популярная украинская актриса Наталья Денисенко опубликовала снимки с отдыха. 31-летняя Денисенко вместе с мужем, актером Андреем Фединчиком провела зимние каникулы на горнолыжном курорте Буковель.