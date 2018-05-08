Звезда Голливуда Джонни Депп спровоцировал драку на съемочной площадке

Джонни Депп подрался с менеджером во время съемок фильма. Фото: Аrmstar

Известный голливудский актер Джонни Депп устроил драку на съемочной площадке.

Инцидент произошел на съемках фильма "Лабиринт", передает PageSix.

Очевидцы рассказали, что Джонни Депп весь день пил и курил, а о работе и вообще не думал. В конце дня, когда один из менеджеров попросил всех покинуть съемочную площадку, актер решил поспорить с ним. Депп обзывал менеджера и даже ударил его под ребра, однако не слишком сильно.

"Я дам тебе 100 тыс. долларов, чтобы ты ударил меня!" - кричал актер, когда его оттащили.

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В свою очередь, режиссер фильма Брэд Фурман сообщил, что инцидент преувеличили и на самом деле ничего существенного не произошло.

"Кино - это стресс, а значение всяких мелочей преувеличено. Все мы любим истории, но здесь никаких историй не скрывается", - сказал он.

Американский актер Брэд Питт планирует снять документальный фильм о сексуальных домогательствах, в которых обвиняют голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Основой ленты станут расследования журналисток The New York Times Джоди Кантор и Меган Туго.