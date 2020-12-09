Звезда "Гарри Поттера" посоветовала пользоваться вибратором на локдауне

Также знаменитость сообщила, что год изоляции был "невероятно трудным" для ее одиноких друзей. Фото: instagram.com/bonham.carter

Голливудская актриса 54-летняя Хелена Бонэм Картер дала советы одиноким женщинам, как пережить жесткий карантин.

Звезда сериала "Корона" и фильма "Гарри Поттера" призналась, что перед введением локдауна женщинам стоит приобрести вибратор.

"Ничего не делайте. Когда мир сходит с ума, когда вы в шоке от чего-то, это время, когда не нужно что-то делать, не двигаться. Забудьте о прогрессе. Просто будьте. Старайтесь пить чай днем ​​и больше ничего амбициозного. Купите вибратор и тяжелое большое одеяло для объятий", - сказала актриса, как пишет издание Page Six.

Также знаменитость сообщила, что год изоляции был "невероятно трудным" для ее одиноких друзей.

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"Женщины часто могут винить себя, но факт в том, что это был невозможен год. Но невозможность по-прежнему является матерью творчества. И все еще есть способы познакомиться в интернете", - добавила Картер.

Создатели сериала "Корона" стриминговой платформы Netflix отказались добавлять предупреждение для зрителей о том, что некоторые сцены являются вымыслом. Это требует министр культуры Великобритании Оливер Доуден. Считает, что поколение зрителей, которые не жили во времена принцессы Дианы, воспринимают ленту как достоверную.