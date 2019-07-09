"Живот не прокачанный" - Леся Никитюк показала фигуру в тесном бикини

Леся Никитюк рассказала, что входит в её рацион. Фото: @lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк поразила подписчиков снимком фигуры и ответила хейтерам на критику.

Фото в купальнике звезда опубликовала в Instagram.

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Знаменитость сделала снимок на отдыхе во Флоренции, Италия. Телеведущая позировала в зеленом бикини от бренда Calzedonia.

"Кто-то скажет, что у меня животик не прокачанный, а я обожаю свое тело. Я много работаю и совсем нет времени заниматься спортом. Ем все, кроме мучных изделий, жирного и сладкого. Пью много. Не только воду. Любите себя такими, какие вы ", - подписала пост Никитюк.

Пользователи сети начали активно комментировать публикацию Леси.

"Зато у тебя прокачанные мозги", "фигура отпад", "Леся, у вас роскошная фигура", "золотые слова", "серьезно? Да вы идеальная", "женщина без животика, как квартира без мебели".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 8 Июл 2019 в 2:08 PDT

Телеведущая Леся Никитюк порадовала сеть соблазнительным снимком, на котором она только в одном полотенце.