"Живот не прокачанный" - Леся Никитюк показала фигуру в тесном бикини

Украинская телеведущая Леся Никитюк поразила подписчиков снимком фигуры и ответила хейтерам на критику.
Фото в купальнике звезда опубликовала в Instagram.
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Знаменитость сделала снимок на отдыхе во Флоренции, Италия. Телеведущая позировала в зеленом бикини от бренда Calzedonia.
"Кто-то скажет, что у меня животик не прокачанный, а я обожаю свое тело. Я много работаю и совсем нет времени заниматься спортом. Ем все, кроме мучных изделий, жирного и сладкого. Пью много. Не только воду. Любите себя такими, какие вы ", - подписала пост Никитюк.
Пользователи сети начали активно комментировать публикацию Леси.
"Зато у тебя прокачанные мозги", "фигура отпад", "Леся, у вас роскошная фигура", "золотые слова", "серьезно? Да вы идеальная", "женщина без животика, как квартира без мебели".
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Телеведущая Леся Никитюк порадовала сеть соблазнительным снимком, на котором она только в одном полотенце.
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