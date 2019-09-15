Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк

У актрисы Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Фото: КП

Российская актриса Анастасия Заворотнюк сейчас в искусственной коме.

Ей осталось жить считанные дни, сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который общался с врачами Анастасии, передает КП.

"Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не пускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее ведут, спросил - можно посетить? Говорят, нет - мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия - отек мозга. К сожалению, врачи бессильны", - сказал он.

О раке мозга у Заворотнюк Разин узнал полгода назад.

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"Тогда она уже жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось - это же мгновенно развивается, спасения практически нет", - отметил он.

"Настя давно понимала, что это все. И родные ее готовятся к тому, что она уйдет. Это очень страшно. Она так радовалась рождению дочери, все только начало налаживаться", - поделился Разин.

Московские врачи прекратили интенсивную терапию звезды сериала "Моя прекрасная няня", актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующее решение было принято 14 сентября, после ухудшения состояния артистки.