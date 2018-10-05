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пятница, 05 октября 2018 14:29

Зима близко: Андре Тан снял главных интернет-модников в рекламе своей новой коллекции
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Фото: Пресс-служба

Андре Тан представил новую коллекцию Осень-Зима 18ь19 для своего одноименного бренда Andre Tan. В столичном ресторане Boho, дизайнер рассказал все о модных трендах нового сезона и о том, что в этом сезоне в первую очередь модно то, что удобно.

"Этой осенью наверное всем хочется надеть на себя уют, поэтому в своей коллекции мы сделали на этом акцент, теплые вязаные свитера, свободные пуховики, over size. Это то, в чем будет удобно и комфортно всем и везде", - прокомментировал Андре Тан.

В съемках look book приняли участие известные интернет - блоггеры. Алиса Чекорска, Богдан Юсипчук, Андрей Трушковский, Таня Пренткович, София Стужук, Таня Парфилиева, Диана Глостер и Яна Станишевская.

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Актриса и фешн - блогер Диана Глостер совсем недавно вернулась из Парижа, где была на Неделе моды с маркой L'Oreal. С Андре Таном знакома со съемок фильма "Киевский торт", где они вместе играли.

"Приглашение сняться в рекламе новой коллекции Андре Тана мне пришло в Инстаграм. Со мной связались представители марки и предложили сотрудничество. Я была очень счастлива, потому что восхищаюсь маркой с детства. Моя мама имела вещи от Андре Тана. Когда была школьницей , Андре Тан выпустил коллекцию школьной формы, которая продавалась в детских магазинах и я мечтала о ней и о том, что когда вырасту, то буду носить одежду этого бренда. Теперь у меня в гардеробе есть его наряды ", - говорит Gazeta.ua Диана Глостер.

Украина одна из первых отчиталась о модных новиникы на Неделе моды в Киеве, следующим был Милан и Нью-Йорк, теперь показы проходят во Франции.

"В Париже невероятная атмосфера. Многие фэшн-блогеров и общественных личностей собираются на показы. В тренде сегодня street-style и я рада, что он модный и в Украине. Сами участники показа L'Oreal очень прости и харизматичные. В шоу принимали участие около 50 публичных личностей, актрисы, модели. Они позже спускались с подиума и общались со зрителями, говорили: "привет, как дела?", "Давай сделаем фото". Ева Лонгория роскошная. Она вышла на подиум в пышном платье, и когда смотришь, как она себя представляет, розмуеш: эта женщина недавно родила ребенка и она п рекрасна, хочется брать с нее пример. Нет ни одного пафоса или превосходства в западных знаменитостей. То, когда человек ведет себя высокомерно, как часто бывает у нас, гово о ее комплексы ".

Как фэшн - блоггер ... покупает модные вещи, понимая, что они поселятся в ее гардеробе только на один сезон, позже передарюе их знакомым. Но базовые вещи в шкафу настоящей леди видит следующие:

"Если говорить о топ-вещей, которые должны быть в гардеробе, то это кашемировый качественный, красивый свитер, на котором не стоит экономить. Объемный шарф, как носят француженки, в котором тепло и уютно, хорошие колготки, ведь женское здоровья я - главное, джинсы, которые идеально подходят фигуре и пальто ниже колена. на одежде можно сэкономить, а вот на внешности - нет. Если девушка с непомитим волосами, плохой кожей или фигурой, неважно откуда на ней джинсы: с Zara или Dsquared2.

Самый красивый мужчина мира Богдан Юсипчук мечтал быть обличяям коллекции Андре Тана и не знал, как предложить свою кандидатуру. Во время зймок шоу "Модель XL", где оба являются судьями, решился обсудить свои амбиции с дизайнером. Через день бренд предложил сотрудничество.

По словам Андре Тана, философия ATan, который уже много лет активно развивается в Украине, изменилась. После того, как дизайнер стал отцом, он решил создавать одежду сразу для всей Роднина. Всего несколько недель назад представил первую линию одежды для детей. Поэтому в рекламе новой коллекции избран концепцию семейного похода в кино, где все выглядят стильно, а также дети одеты в гламурные платья.

Вообще этой зимой и осенью на улицах будет много гламура. Так пуховики, которые предлагает дизайнер, украшенные бархатом, имеют оригинальные рукава и крой и подойдут даже под вечернее платье.

Розовые платья, свитера, шелковые платки и трендовые пальто из искусственного меха является осовном трендами нового сезона. Многие денима, наряды овер-сайз и цвета Саргассова моря, моду на который в этом задала жена принца Гарри Меган Маркл, тоже must have в гардеробе. Прозрачные сумки и рюкзаки разнообразной цветовой гаммы уризноманять образ, а благородный твид - придаст изысканности. Еще раз дизайнер делает акцент, что правильные аксессуары способны сделать фигуру стройнее, а выход интереснее.

Ранее украинский дизайнер Андре Тан впервые представил не только новую линию одежды, но и новый бренд Andre Tan KIDS.

Автор: Валентина Фесенко
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