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пятница, 14 августа 2020 23:46

"Женщине-кошке" сегодня 54. 5 лучших ролей Хэлли Берри

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&quot;Женщине-кошке&quot; сегодня 54. 5 лучших ролей Хэлли Берри
Хэлли Берри сегодня 54. ФОТО: Reuters

Сегодня, 14 августа, американской актрисе Хэлли Берри исполнилось 54 года. В 2002 году она стала первой афроамериканской женщиной, которая получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Перед этим актриса была лауреатом премий "Золотой глобус" и "Эмми".

Среди 5-ти лучших фильмов с участием Хэлли Берри отмечают фильма "Женщина-кошка", "Облачный атлас", "Готика", "Бал монстров" и "Люди Икс". Берри является одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде, получая по 10 миллионов долларов за фильм.

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В 1989 году во время записи минисериала "Живые куклы" Берри впала в кому, и ей поставили диагноз - сахарный диабет первого типа.

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