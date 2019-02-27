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среда, 27 февраля 2019 16:38

Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
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Герцогиня Кембриджская и принц Уильям побывали с неожиданным визитом в Северной Ирландии
Фото: Reuters
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям побывали с неожиданным визитом в Северной Ирландии
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям побывали с неожиданным визитом в Северной Ирландии
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям побывали с неожиданным визитом в Северной Ирландии
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям побывали с неожиданным визитом в Северной Ирландии

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям побывали с неожиданным визитом в Северной Ирландии. Королевская семья посетила футбольный стадион в Белфасте.

По прибытии на Национальный стадион в парке Виндзор, пару встретили десятки школьников. Уильям и Кейт остановились пообщаться с толпой. Герцогини подарили букеты цветов.

Автор: Reuters
  Герцогиня Кембриджская и принц Уильям побывали с неожиданным визитом в Северной Ирландии
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям побывали с неожиданным визитом в Северной Ирландии

Для встречи с поклонниками Кейт Миддлтон выбрала элегантное красное пальто от Carolina Herrera за 1200 фунтов - почти 42,5 тыс. грн.

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В Северную Ирландию Кейт и Уильям приехали на два дня. В конце визита они побывают в концертном зале Belfast Empire, где встретятся с местной талантливой молодежью.

Недавно стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри могут отдать своего ребенка в американскую школу. Они размышляют над тем, чтобы воспользоваться услугами частного заведения ACS. В нем дают образование американского образца. Эта инициатива не следует традициям королевской семьи.

dailymail.co.uk
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