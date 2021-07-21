Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике

Фото: Instagram.com

Жена хореографа Влада Ямы Лилия поделилась яркими фотографиями с отдыха в Греции. Таким образом она продемонстрировала подписчикам в Instagram свою спортивную фигуру и доказала, что не зря тренируется в спортзале.

Лилия позировала в салатовом бикини, лежа на камнях.

"Ни капли фотошопа! Неужели я зря лупашу в зале?!, - отметила женщина под фото.

Поклонники выразили свое восхищение видом Лилии в комментариях.

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Хореограф Влад Яма рассказал, что его самая большая фобия - это кошки. Мужчина отметил, что этот страх преследует его с детства.