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среда, 21 июля 2021 23:45

Жена Влада Ямы похвасталась спортивным телом в купальнике
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Лилия Яма похвасталась роскошной фигурой
Фото: Instagram.com
Лилия Яма похвасталась роскошной фигурой
Лилия Яма похвасталась роскошной фигурой
Лилия Яма похвасталась роскошной фигурой

Жена хореографа Влада Ямы Лилия поделилась яркими фотографиями с отдыха в Греции. Таким образом она продемонстрировала подписчикам в Instagram свою спортивную фигуру и доказала, что не зря тренируется в спортзале.

Лилия позировала в салатовом бикини, лежа на камнях.

"Ни капли фотошопа! Неужели я зря лупашу в зале?!, - отметила женщина под фото.

Поклонники выразили свое восхищение видом Лилии в комментариях.

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Хореограф Влад Яма рассказал, что его самая большая фобия - это кошки. Мужчина отметил, что этот страх преследует его с детства.

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