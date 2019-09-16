Жена Джастина Бибера снялась для глянца полуголой

Фото: @haileybieber

Американская модель и жена певца Джастина Бибера 22-летняя Хейли Бибер снялась для обложки журнала Vogue Australia.

Снимки появились на просторах Instagram.

Хейли позировала топлесс на фоне природы. Грудь модель прикрывала руками и верхней одеждой. Фотографом стал Лахлан Бэйли.

Звезда дала откровенное интервью Vogue, в котором рассказала о нелегком модельном пути.

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"Мой опыт в модельной индустрии был медленным, и мне пришлось мириться с этим. Я ниже, чем большинство профессиональных моделей. Мой рост 171 см. Я не девушка с подиума, и привыкла чувствовать себя хуже некоторых моих друзей. Посмотрите на Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид. Их рост достигает 180 см", - рассказывала возлюбленная Бибера.

По словам Хейли, самое главное, найти любимое дело и думать только о своих достоинствах.

"Я построила более коммерческую карьеру. Я вела шоу, участвовала в крупных американских кампаниях и куче других вещей, которые мне действительно нравились. Иногда я чувствую, что все еще ищу свой путь, но теперь я знаю, что иду в правильном направлении ", - призналась модель.

Американский певец Джастин Бибер и его возлюбленная Хейли Болдуин готовятся официально отпраздновать свадьбу. Торжества запланированы на сентябрь.