Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк

Известны новые подробности состояния Анастасии Заворотнюк. Фото: @a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы после медикаментозного лечения.

Сейчас звезда находится не в таком критическом состоянии, как ранее, сообщил Telegram канал "База".

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Охрана Заворотнюк увеличилась, чтобы не пропускать журналистов. На территорию клиники несколько раз пытались попасть съемочные группы.

"Анастасия находится в сознании и самостоятельно дышит. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое, но не так критичен, как пишут СМИ", - говорилось в сообщении.

Заворотнюк находится в элитной частной клинике в центре Москвы.

Врачи с одной из московских клиник рассказали о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк, в которой обнаружили рак головного мозга последней стадии. Пневмония звезды могла привести к заражению крови.