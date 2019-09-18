Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы после медикаментозного лечения.
Сейчас звезда находится не в таком критическом состоянии, как ранее, сообщил Telegram канал "База".
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Охрана Заворотнюк увеличилась, чтобы не пропускать журналистов. На территорию клиники несколько раз пытались попасть съемочные группы.
"Анастасия находится в сознании и самостоятельно дышит. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое, но не так критичен, как пишут СМИ", - говорилось в сообщении.
Заворотнюк находится в элитной частной клинике в центре Москвы.
Врачи с одной из московских клиник рассказали о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк, в которой обнаружили рак головного мозга последней стадии. Пневмония звезды могла привести к заражению крови.
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