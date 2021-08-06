"Вторая после президента": Никитюк в бикини похвасталась новым достижением

Телеведущая и блогер Леся Никитюк рассказала своим подписчикам в Instagram приятную новость. Звезда заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, уступив только президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Новость дополнила откровенной фотографией. На фото Никитюк позирует в черно-белом купальнике и шляпе, лежа на шезлонге.
"Я второй человек после президента", - подписала фото девушка.
Поклонники поздравили звезду с ее новым достижениям, а она поблагодарила их за поддержку.
"Благодарю вас мои # Лепидписникы вы у меня самые добрые и фортовые в мире! А еще у вас никогда не будет проблем, потому что моя страница фортовая и приносит удачу! Обнимон", - заверила Никитюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горячая Каменских, Никитюк на сапборде и голые фото любимой Неймара - что публикуют звезды в сети
Телеведущая Леся Никитюк порадовала фанатов откровенными фотографиями с отдыха на Днепре. Никитюк соблазнительно позировала в купальнике у реки и каталась на сапборде.
Комментарии