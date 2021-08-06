"Вторая после президента": Никитюк в бикини похвасталась новым достижением

Телеведущая Леся Никитюк похвасталась приятной новостью. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая и блогер Леся Никитюк рассказала своим подписчикам в Instagram приятную новость. Звезда заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, уступив только президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Новость дополнила откровенной фотографией. На фото Никитюк позирует в черно-белом купальнике и шляпе, лежа на шезлонге.

"Я второй человек после президента", - подписала фото девушка.

Поклонники поздравили звезду с ее новым достижениям, а она поблагодарила их за поддержку.

"Благодарю вас мои # Лепидписникы вы у меня самые добрые и фортовые в мире! А еще у вас никогда не будет проблем, потому что моя страница фортовая и приносит удачу! Обнимон", - заверила Никитюк.

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Телеведущая Леся Никитюк порадовала фанатов откровенными фотографиями с отдыха на Днепре. Никитюк соблазнительно позировала в купальнике у реки и каталась на сапборде.