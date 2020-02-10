Впервые на церемонии "Оскара" вручал награду актер с синдромом Дауна

Зак Готзаген на церемонии "Оскара". Фото: Reuters

Американский актер Зак Готтзаген, который имеет синдромом Дауна, вошел в историю церемонии Оскар.

Такое событие, где человек с синдромом Дауна вручал престижную кинопремию, стало первым в истории Оскара за все 92 года существования.

Вместе с напарником Шайа Лабафом он вышел на сцену кинопремии, чтобы объявить лауреатов категории "Лучший игровой короткометражный фильм". Ими стали создатели фильма "The Neighbors' Window" ("Окно соседей") режиссера Маршалла Карри.

Зак Готтзаген сыграл с Шайа Лабафом в фильме "Арахисовый сокол".

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Церемония награждения премией Оскар-2020 проходит в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе, кинотеатр "Долби".