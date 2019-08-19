"Волчицы" сходят с ума: почему Олег Винник вынужден везде ходить с охранниками

Олег Винник переживает из-за фанаток. Фото: @olegg.vynnyk

Украинский певец и секс-символ Олег Винник рассказал, почему вынужден нанимать охранников.

Подробностями артист поделился в телепередаче "С Днем рождения, Украина", которое канал "Украина" покажет на День Независимости, 24 августа.

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С Винником всегда находятся охранники из-за влюбленных фанаток, которые преследуют певца почти везде.

Волчицы постоянно пытаются прикоснуться к кумиру, обнять или даже поцеловать.

"Не хочу ни отталкивать, ни поощрять. Я понимаю, что им хочется обнять, поцеловать. Рядом со мной всегда есть охранник, который следит за тем, чтобы все было спокойно. Иногда девушки так активно пытаются ко мне пробиться, некоторые могут упасть и получить травму ", - рассказывал Винник.

Недавно певец Олег Винник удивил сеть неожиданной сменой имиджа. Снимок, на котором человек появился без бороды, разместил в Instagram.