Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте

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Боксер 42-летний Владимир Кличко нашел новую девушку. На Конгрессе Всемирного боксерского совета WBC его заметили в компании норвежской боксерки Сесилии Брекхус, 37 лет. Спортсмены проводили время вместе, Владимир обнимал подругу за талию. От камер не прятались.

Автор: Instagram Избранница Владимира - норвежская боксер с колумбийским происхождением

В начале августа стало известно, что Кличко расстался с голливудской актрисой Хайден Панеттьери. Вместе пара была с 2009-го. Четыре года назад у них родилась дочь Кайя-Евдокия. Тогда же они заявили о помолвке. Однако свадьба не состоялась.

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Брекхус давно знакома с Владимиром. Вместе с Хайден она часто позировала во время боев Кличко.

Автор: Rex "Владимир и Хайден уже давно просто друзья. Время проводят вместе ради дочери", - сообщила мать актрисы

Сесилия Брекхус родилась в Колумбии. В 5 лет ее удочерила норвежская пара. Уже подростком занялась боксом. На профессиональный уровень вышла с переездом в Германию. Вероятно, там она и познакомилась с Кличко. В прошлом году Брекхус признали боксером года. Она - первая женщина в истории, которая собрала все основные чемпионские пояса по основным версиям - WBA, WBC, WBO, IBF, IBO. Весной 2015-го Сесилия подписала контракт с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions, поэтому она частый гость в Киеве. Женщина присутствовала на всех последних поединках Владимира Кличко в качестве специального гостя. Благодаря своей необычной для Норвегии внешности боксерка часто попадает на обложки модных журналов и участвует в фотосессиях.