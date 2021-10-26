Вин Дизель, Остапчук и Йоханссон: у кого из звезд есть близнец или двойняшка

Телеведущий Владимир Остапчук поделился фотографией с сестрой Ольгой. Они – двойняшки. 14 лет тому назад женщина переехала в Данию.

Ранее ведущий рассказывал, что его сестра "поехала искать лучшей доли за границу". На заработках в Дании встретила будущего мужа Даниэла, с которым воспитывает двух сыновей – Уильяма и Вельдемара.

Остапчуки повторили детский снимок из семейного архива и показали кадр с разницей в 35 лет. Недавно близнецы встретились в Умани Черкасской области: там они родились и выросли.

Gazeta.ua подготовила, у кого из звезд есть близнец или двойняшка.

У бразильской топ-модели Жизель Бюндхен есть сестра Патриция, которая старше ее на 5 мин. Манекенщица постоянно повторяла, что своей блестящей карьерой обязана именно ей. Патриция тоже пробовала себя как модель. Но потом осознала, что ей лучше быть менеджером сестры и вносить вклад в модную индустрию за пределами подиумов.

У голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон есть брат-двойняшка Хантер, младше ее на 3 мин. Он тоже пытался построить карьеру в кинобизнесе и снялся с сестрой в ленте "Воришки". Но безуспешно. Хантер реализовался в политике и был одним из главных специалистов в команде Барака Обамы во время его предвыборной кампании.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

У американского актера и сценариста Вин Дизеля, настоящее имя которого Марк Синклер Винсент, есть близнец Пол Винсент. Звезда "Форсажа" признавался, что в детстве ему часто приходилось заступаться за стеснительного брата. Когда Дизель начал сниматься, Пол тоже заинтересовался кинематографом, но не как будущий актер. Он занимается монтажом фильмов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это интимная часть нашей жизни" - звезды, которые прячут детей от фанов и прессы

В 2009 году самыми известными близнецами украинского шоубиза были Александр и Владимир Борисенки. Их дуэт соперничал на сцене шоу "Україна має талант" и "Фабрика звезд-3". После этого популярность близнецов была невероятной. Но впоследствии братья исчезли с поля зрения СМИ и фанатов. Как признавались Борисенко в прошлом году, когда их популярность пошла на убыль, братья сосредоточились на личной жизни. Теперь они снова пишут песни и выступают как группа под названием Bro.

В 2004-м голливудская актриса Джулия Робертс родила близнецов после искусственного оплодотворения - девочку Хэзел Патришу и мальчика Финеаса Уолтера. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Марсия Кросс родила близнецов Иден и Саванну в 2007 году. Последние месяцы беременности звезда провела в постели из-за перепадов давления и сильного токсикоза.