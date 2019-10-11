Виктория Булитко показала соблазнительную фигуру в купальнике

Актриса Виктория Булитко показала фото с отдыха. Фото - goryachie-foto.net

Актриса "Дизель Шоу", участница "Танцев со звездами" Виктория Булитко показала фото с отдыха. На них звезда продемонстрировала соблазнительную фигуру.

Так, на одном из кадров она изображена в плавках и куртке, на втором - в раздельном купальнике.

"Я вообще не успела заметить, как пришли холода. ⠀ Танцы и выступления - это, конечно, хорошо ... Но кто мне скажет, куда делось лето? Где его искать? Срочно сдайте все явки и пароли, а то я не успела насладиться ", - написала она она под фото в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ★ Виктория Булитко (@bulitka) 7 Окт 2019 в 6:32 PDT

Виктория Булитко работала в Киевском академическом драматическом театре на Подоле с 2008 по 2016 год. В студии Dizel - с 2015 года. Ее партнером в проекте "Танцы со звездами" является хореограф Дмитрий Дикусар. Паре приписывают роман.