Виктор Павлик позировал на фото с молодой любовницей

Молодая возлюбленная народного артиста Украины Виктора Павлика 25-летняя Екатерина Репяхова, ради которой певец развелся с женой Ларисой, поделилась совместным фото с 53-летним мужчиной.
Профессиональное фото девушка опубликовала в Instagram.
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Снимок сделан в одной из одесских гостиниц. Павлик сидел на плетеном кресле, а Репяхова обнимала его за плечи со спины.
"И в радости, и не в радости, по любой дороге и в старости", - подписала совместное фото девушка.
Пользователи сети засыпали публикацию комментариями.
"Как хорошо. Будьте счастливы", "Вы замечательная пара", "Очень крутые и положительные", "Что же, жизнь странная штука", "Пусть вам везет", - пишут они.
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Народный артист Украины Виктор Павлик впервые заговорил о своей возлюбленной Екатерине Репяховой, ради которой развелся с женой Ларисой.
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