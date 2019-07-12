Виктор Павлик позировал на фото с молодой любовницей

Екатерина Репяхова поделилась совместным фото с Виктором Павликом. Фото: @repyahovakate

Молодая возлюбленная народного артиста Украины Виктора Павлика 25-летняя Екатерина Репяхова, ради которой певец развелся с женой Ларисой, поделилась совместным фото с 53-летним мужчиной.

Профессиональное фото девушка опубликовала в Instagram.

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Снимок сделан в одной из одесских гостиниц. Павлик сидел на плетеном кресле, а Репяхова обнимала его за плечи со спины.

"И в радости, и не в радости, по любой дороге и в старости", - подписала совместное фото девушка.

Пользователи сети засыпали публикацию комментариями.

"Как хорошо. Будьте счастливы", "Вы замечательная пара", "Очень крутые и положительные", "Что же, жизнь странная штука", "Пусть вам везет", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate) 11 Июл 2019 в 12:53 PDT

Народный артист Украины Виктор Павлик впервые заговорил о своей возлюбленной Екатерине Репяховой, ради которой развелся с женой Ларисой.