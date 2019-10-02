Вертолет и "стеклянный" мост: как Кличко развлекал Тома Круза

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Голливудский актер Том Круз, который приехал в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского, не только покатался на киевском метро.

Звезда успел прогуляться на пешеходном мосту и полетать на вертолете с мэром Киева Виталием Кличко.

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Кличко повез актера на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец". А брат Виталия Владимир устроил Крузу обзорную экскурсию на вертолете.

30 сентября вечером президент Украины встретился с Томом Крузом. Во время встречи Том Круз рассказал Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов.