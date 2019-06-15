Ведущий Дмитрий Комаров женился

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами", "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно наступило. Мы с Александрой Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы", - сообщил Комаров на странице в Instagram.

Во время участия в проекте "Танцы со звездами" поклонники часто приписывали Дмитрию и Александре роман.

Автор: Инстаграм Дмитрий Комаров женился на Мисс Украина-2016

Готовясь к прямым эфирам, они много времени проводили вместе.

Автор: ТСН "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко была партнершей Дмитрия Комарова на "Танцах со звездами"

Ежедневно пара посвящала по 4-5 часов репетициям совместных номеров, и сам Дмитрий признавался, что видится с партнершей больше, чем с родными.