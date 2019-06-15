Ведущий Дмитрий Комаров женился

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами", "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.
"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно наступило. Мы с Александрой Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы", - сообщил Комаров на странице в Instagram.
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Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко @aakucherenko стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов)) Ответы на них – сегодня в Светской жизни в 23.35 на 1+1 Мы счастливы)
Во время участия в проекте "Танцы со звездами" поклонники часто приписывали Дмитрию и Александре роман.
Готовясь к прямым эфирам, они много времени проводили вместе.
Ежедневно пара посвящала по 4-5 часов репетициям совместных номеров, и сам Дмитрий признавался, что видится с партнершей больше, чем с родными.
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