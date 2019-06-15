Ведущий Дмитрий Комаров женился

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 4068
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 261
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 450
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1575
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3186
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3231
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24678
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7677
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 792
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2655
Фото
Все фото
9
18
4
9
7
&quot;Район Беверли-Хиллз&quot; возвращается: первые фото со съемочной площадки
"Район Беверли-Хиллз" возвращается: первые фото со съемочной площадки
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Звезда нового &quot;Пляжного патруля&quot; снялась в сексуальной фотосессии
Звезда нового "Пляжного патруля" снялась в сексуальной фотосессии
Видео
Все видео
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
Поцелуи с игрушкой для взрослых и стриптиз: Каменских показала девичник
KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома
KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома
"Я не знала, с кем прощаться" - Дженнифер Энистон попала в авиакатастрофу
"Я не знала, с кем прощаться" - Дженнифер Энистон попала в авиакатастрофу
Злата Огневич удивила гибкостью тела
Злата Огневич удивила гибкостью тела
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
"Будьте добрыми или идите на**й" - Леди Гага выругалась на концерте
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1665
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3006
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5265
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 июня 2019
Просмотров: 441
Екскурсія в Чорнобиль
– Оля першу серію ледь додивилася. А я на половині четвертої виключив. Плакав, коли труни бетоном заливали і цуценят розстрілювали, ...
суббота, 15 июня 2019 21:42

Ведущий Дмитрий Комаров женился

  Комментировать

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами", "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно наступило. Мы с Александрой Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы", - сообщил Комаров на странице в Instagram.

Во время участия в проекте "Танцы со звездами" поклонники часто приписывали Дмитрию и Александре роман.

Автор: Инстаграм
  Дмитрий Комаров женился на Мисс Украина-2016
Дмитрий Комаров женился на Мисс Украина-2016

Готовясь к прямым эфирам, они много времени проводили вместе.

Автор: ТСН
  "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко была партнершей Дмитрия Комарова на "Танцах со звездами"
"Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко была партнершей Дмитрия Комарова на "Танцах со звездами"

Ежедневно пара посвящала по 4-5 часов репетициям совместных номеров, и сам Дмитрий признавался, что видится с партнершей больше, чем с родными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ведущий Дмитрий Комаров женился». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Увидел свет первый украинский мультсериал

Социальная реклама вдохновила Курта Кобейна на название альбома

Премьера мультфильма "Король Лев"

Мороженое называли "пирог эскимоса"

Дело Онищенка: депутат-беглец три года скрывается за границей

Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 14 Просмотров: 28755
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 1 Просмотров: 27685
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 23580
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
Регине Тодоренко - 29: горячие фото известной путешественницы
9
 Просмотров: 23041
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 21942
Знаменитости
Ким Кардашян показала, как борется с тяжелой болезнью
Ким Кардашян показала, как борется с тяжелой болезнью Просмотров: 1350
Ален Делон попал в больницу
Ален Делон попал в больницу Просмотров: 459
Младший 14 лет: Лорак "засветила" нового любовника
Младший 14 лет: Лорак "засветила" нового любовника Просмотров: 3492
"Район Беверли-Хиллз" возвращается: первые фото со съемочной площадки
"Район Беверли-Хиллз" возвращается: первые фото со съемочной площадки
9
 Просмотров: 4581
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 21951
Больше всего комментируют
28
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
23
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
14
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом
10
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
3
Филарета предупредили, что могут отлучить от церкви
Голосов: 35511
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua