Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"

Пятый сезон шоу "Танці з зірками" стартовал. 5 сентября состоялся первый прямой эфир.

Автор: instagram.com/tanci1plus1 Пятый сезон шоу "Танці з зірками" стартовал 5 сентября

В этом году выступления участников будут оценивать Екатерина Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский. Ведущие шоу - Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. А на балконе в первом эфире встречал зрителей исполнитель Макс Барских.

Первый эфир начался с выступления певицы Lida Lee и Алексея Базелы. Они исполнили зажигательный джаз. Пара получила за танец 20 баллов.

Романтическое выступление участника группы "ТНМК" Олега Фагота Михайлюты и Екатерины Тришиной оценили в 17 баллов. Они исполнили фокстрот.

Страстное танго выполнили солистка группы Kazka Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Их выступление оценили в 16 баллов.

Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли за выступление получили 21 балл. Пара исполнила ча-ча-ча.

Каратист Станислав Горун и Даниэлла Преап показали контемп. За танец получили 18 баллов.

Актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджова во время репетиции порвала связки, но вышла на паркет. Вместе с Денисом Самсоном исполнила джайв. Их выступление оценили в 13 баллов.

Певица Евгения Власова и Макс Леонов поразили квикстепом. Судьи оценили танец в 15 баллов.

Нежным вальсом захватили актер Константин Войтенко и Роксолана Маланчук. За выступление получили 18 баллов.

Зажигательный танец исполнили юморист Иван Люленов и Яна Цибульская. Пара получила 19 баллов.

Актер и чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев и Мария Колосова получили меньше всех баллов - семь. Судьи раскритиковали их румбу.

Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар поразили зрителей эмоциональным выступлением. За пасадобль паре поставили 15 баллов.

Певец Melovin и Лиза Русина исполнили экспериментал. Их выступление оценили в 13 баллов.

Венский вальс станцевали артистка Джамала и Антон Нестеренко. Судьи оценили танец пары в 19 баллов.

Первый эфир закрывал актер Артур Логай и Анна Карелина. За энергичный канкан паре поставили 18 баллов.

Согласно правилам танцевального шоу, никто из участников не покидает проект в первом эфире. В тройке лидеров следующие пары:

Дмитрий Каднай и Алина Ли - 21 балл;

Lida Lee и Алексей Базела - 20 баллов;

Иван Люленов и Яна Цибульская и Джамала и Антон Нестеренко - по 19 баллов.

В июле началась работа над пятым сезоном танцевального шоу "Танцы со звездами", выходящем на телеканале "1+1". Тогда стартовал традиционный ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.