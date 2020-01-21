В тигрином окрасе: Ким Кардашьян впечатлила страстными снимками

39-летняя звезда реалити Ким Кардашьян поделилась с поклонниками очередными пикантными фотографиями.
На одном из снимков звезда позирует в золотом обтягивающем боди и босоножках со шнуровкой. У нее белые волосы, завитые в локоны, а на лице насыщенный макияж глаз и губ.
На нескольких других снимках Ким, похоже, находится на отдыхе. Она позирует в сарафане на тонких бретелях с принтом тигра на фоне камней и на лежаке.
Волосы женщины заплетены в косу, на лице макияж и большие солнцезащитные очки черного цвета в тигровой оправе, а в ушах массивные серьги в виде крестов в золоте. Кардашьян находится где-то на отдыхе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Различные принты Ким Кардашьян обожает.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Американская звезда собственного реалити-шоу Ким Кардашьян стала публиковать в соцсети фотографии в более закрытом наряде. Хотя раньше фото в бикини были ее визитной карточкой, блогерша говорит, что теперь чувствует внутренние изменения.
Комментарии1