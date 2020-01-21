В тигрином окрасе: Ким Кардашьян впечатлила страстными снимками

Фото: instagram.com/kimkardashian/

39-летняя звезда реалити Ким Кардашьян поделилась с поклонниками очередными пикантными фотографиями.

На одном из снимков звезда позирует в золотом обтягивающем боди и босоножках со шнуровкой. У нее белые волосы, завитые в локоны, а на лице насыщенный макияж глаз и губ.

На нескольких других снимках Ким, похоже, находится на отдыхе. Она позирует в сарафане на тонких бретелях с принтом тигра на фоне камней и на лежаке.

Волосы женщины заплетены в косу, на лице макияж и большие солнцезащитные очки черного цвета в тигровой оправе, а в ушах массивные серьги в виде крестов в золоте. Кардашьян находится где-то на отдыхе.

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Различные принты Ким Кардашьян обожает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🐅 Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Янв 2020 в 2:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram ⛅️ Celestial Skies 1.24 ⛅️ Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 18 Янв 2020 в 9:14 PST

Американская звезда собственного реалити-шоу Ким Кардашьян стала публиковать в соцсети фотографии в более закрытом наряде. Хотя раньше фото в бикини были ее визитной карточкой, блогерша говорит, что теперь чувствует внутренние изменения.