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вторник, 21 января 2020 12:25

В тигрином окрасе: Ким Кардашьян впечатлила страстными снимками
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39-річна зірка реаліті Кім Кардашян поділилася з шанувальниками пікантними фотографіями
Фото: instagram.com/kimkardashian/
39-річна зірка реаліті Кім Кардашян поділилася з шанувальниками пікантними фотографіями
39-річна зірка реаліті Кім Кардашян поділилася з шанувальниками пікантними фотографіями
39-річна зірка реаліті Кім Кардашян поділилася з шанувальниками пікантними фотографіями

39-летняя звезда реалити Ким Кардашьян поделилась с поклонниками очередными пикантными фотографиями.

На одном из снимков звезда позирует в золотом обтягивающем боди и босоножках со шнуровкой. У нее белые волосы, завитые в локоны, а на лице насыщенный макияж глаз и губ.

На нескольких других снимках Ким, похоже, находится на отдыхе. Она позирует в сарафане на тонких бретелях с принтом тигра на фоне камней и на лежаке.

Волосы женщины заплетены в косу, на лице макияж и большие солнцезащитные очки черного цвета в тигровой оправе, а в ушах массивные серьги в виде крестов в золоте. Кардашьян находится где-то на отдыхе.

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Различные принты Ким Кардашьян обожает.

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🐅

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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⛅️ Celestial Skies 1.24 ⛅️

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Американская звезда собственного реалити-шоу Ким Кардашьян стала публиковать в соцсети фотографии в более закрытом наряде. Хотя раньше фото в бикини были ее визитной карточкой, блогерша говорит, что теперь чувствует внутренние изменения.

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21
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