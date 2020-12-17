В Польше популисты создали фейковою реальность - режиссер Агнешка Холланд

 
Ексклюзивы
1/5
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 450
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 288
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1521
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 486
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 738
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 369
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4563
Фото
Все фото
5
4
6
5
5
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
&quot;Я мечтала ее пофотографировать&quot;. Как зародилась дружба Сони Плакидюк и Даши Астафьевой
"Я мечтала ее пофотографировать". Как зародилась дружба Сони Плакидюк и Даши Астафьевой
&quot;Наряжать елку - это наш семейный ритуал&quot;. Как Илона Гвоздева готовится к праздникам
"Наряжать елку - это наш семейный ритуал". Как Илона Гвоздева готовится к праздникам
Ведущий Гордеев и YouTube-блогер Варварук впервые встретились в эфире утреннего шоу
Ведущий Гордеев и YouTube-блогер Варварук впервые встретились в эфире утреннего шоу
Победительница &quot;Холостяка&quot; показала грудь во время фотосессии
Победительница "Холостяка" показала грудь во время фотосессии
Видео
Все видео
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
"Океан Эльзы" выпустил динамичный клип на новую песню
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Интервью
1/5
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 567
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 216
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4545
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 702
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
Просмотров: 90
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
четверг, 17 декабря 2020 18:26

В Польше популисты создали фейковою реальность - режиссер Агнешка Холланд

  Комментировать
В Польше популисты создали фейковою реальность - режиссер Агнешка Холланд
Агнешка Холланд: националистическое и религиозное образование в Польше стало главной идеологией, но это не действует на новое поколение

Польское общество поляризованное. Нынешняя власть ведет политику "разделяй и властвуй". Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала польская кинорежиссер Агнешка Холланд. В декабре ее избрали новым президентом Европейской киноакадемии.

"В Польше популисты пришли и создали фейковую альтернативную реальность. Половина населения восприняла ее как безопасную, поэтому так ревностно отстаивает, - говорит режиссер. - За последние 30 лет Польша имела много успехов. Однако большая часть населения полностью одинока, чувствует себя неважной и униженной. Поэтому появились секты. К власти пришло националистическое правительство. Они дают этим людям ощущение, что те особые и нужны. Но такие лидеры не улучшают жизнь людей".

По ее словам, людей, которые не на стороне религии, национализма, государство считает врагами.

"Политики выбирают какое-то социальное меньшинство за козла отпущения, делают из него врага, вызывают ненависть против этой группы. Это могут быть художники, судьи, ЛГБТ, женщины. Во многих западных обществах идет борьба между новым современным видением мира и консервативным прошлым", - добавляет Агнешка Холланд

Осенью во многих городах Польши вспыхнули массовые протесты. Полиция часто применяла силу против митингующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейтинг правящей партии Польши из-за запрета абортов упал на 12%

"Женщины выходили на улицы против решения властей ужесточить закон против абортов, даже если плод имеет патологию. Польские власти близки к католической церкви. А она коррумпированная - на нее влияют религиозные организации, некоторые финансирует Путин. Поэтому протестовали не только женщины, но и мужчины, преимущественно молодежь, со слоганом "Отвалите!". Националистическое и религиозное образование в Польше стало главной идеологией. Но это не действует на новое поколение", - рассказывает кинорежиссер.

Полное интервью с Агнешкой Холланд читайте в журнале "Країна" от 17 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше популисты создали фейковою реальность - режиссер Агнешка Холланд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

С Кучмой, Стасом и племянником Петлюры - опубликовали раритетные фото Юрия Шевелева

Дастин Хоффман сменил пол

В Чикаго напали на украинскую манифестацию

Человек впервые оторвался от земли на самолете

Боливар стал президентом объединенной Колумбии

В цирке сгорели 323 человека

Самое читаемое
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
Прикрыла интимные места ракушками: украинская телеведущая показала эротические фото с отдыха
6
 1 Просмотров: 34164
&quot;Умерла в муках&quot;: новые подробности об убийстве украинки в Черногории
"Умерла в муках": новые подробности об убийстве украинки в Черногории 1 Просмотров: 21842
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование
Проиграл жену в карты, отдав на групповое изнасилование Просмотров: 21069
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти 3 Просмотров: 14166
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
Летом будем выходить на площадь дважды - пророчество астролога на 2021 год
 Просмотров: 12996
Знаменитости
Готовит к кастингам: как актер Войтенко помогает жене получить роль
Готовит к кастингам: как актер Войтенко помогает жене получить роль
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
Украинская сеньорита представила сексуальный клип на песню Hola
 Просмотров: 36
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
Мексиканская Ким Кардашьян умерла из-за операции по увеличению ягодиц
5
 Просмотров: 1836
Украинцы разрабатывают онлайн-платформу для продвижения артистов с помощью искусственного интеллекта
Украинцы разрабатывают онлайн-платформу для продвижения артистов с помощью искусственного интеллекта Просмотров: 9
Джордж Клуни отреагировал на громкий скандал с Томом Крузом
Джордж Клуни отреагировал на громкий скандал с Томом Крузом Просмотров: 648
Больше всего комментируют
5
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
4
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
3
Сирота отказывается от жилья, которое получила от городской власти
3
Зеленский созывает украинских послов на совещание
3
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
Голосов: 42062
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть