В Польше популисты создали фейковою реальность - режиссер Агнешка Холланд

Агнешка Холланд: националистическое и религиозное образование в Польше стало главной идеологией, но это не действует на новое поколение

Польское общество поляризованное. Нынешняя власть ведет политику "разделяй и властвуй". Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала польская кинорежиссер Агнешка Холланд. В декабре ее избрали новым президентом Европейской киноакадемии.

"В Польше популисты пришли и создали фейковую альтернативную реальность. Половина населения восприняла ее как безопасную, поэтому так ревностно отстаивает, - говорит режиссер. - За последние 30 лет Польша имела много успехов. Однако большая часть населения полностью одинока, чувствует себя неважной и униженной. Поэтому появились секты. К власти пришло националистическое правительство. Они дают этим людям ощущение, что те особые и нужны. Но такие лидеры не улучшают жизнь людей".

По ее словам, людей, которые не на стороне религии, национализма, государство считает врагами.

"Политики выбирают какое-то социальное меньшинство за козла отпущения, делают из него врага, вызывают ненависть против этой группы. Это могут быть художники, судьи, ЛГБТ, женщины. Во многих западных обществах идет борьба между новым современным видением мира и консервативным прошлым", - добавляет Агнешка Холланд

Осенью во многих городах Польши вспыхнули массовые протесты. Полиция часто применяла силу против митингующих.

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"Женщины выходили на улицы против решения властей ужесточить закон против абортов, даже если плод имеет патологию. Польские власти близки к католической церкви. А она коррумпированная - на нее влияют религиозные организации, некоторые финансирует Путин. Поэтому протестовали не только женщины, но и мужчины, преимущественно молодежь, со слоганом "Отвалите!". Националистическое и религиозное образование в Польше стало главной идеологией. Но это не действует на новое поколение", - рассказывает кинорежиссер.

Полное интервью с Агнешкой Холланд читайте в журнале "Країна" от 17 декабря.