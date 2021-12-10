 
Ексклюзивы
1/5
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
1 Просмотров: 1377
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 1980
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1215
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 702
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1701
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 918
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 16200
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3474
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1773
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 648
Фото
Все фото
8
10
11
5
6
В мини: скандальная дочь Мадонны ошеломляет экстравагантными снимками
В мини: скандальная дочь Мадонны ошеломляет экстравагантными снимками
&quot;Фрида&quot; Астафьева топлесс, дочь Майкла Джексона обнажилась для ритуала - что публикуют звезды в сети
"Фрида" Астафьева топлесс, дочь Майкла Джексона обнажилась для ритуала - что публикуют звезды в сети
От $5 тыс. Сколько стоит выступление Кароль, Зиброва и других звезд на новогоднем корпоративе
От $5 тыс. Сколько стоит выступление Кароль, Зиброва и других звезд на новогоднем корпоративе
16 лет назад. Украинку с самыми большими в мире скулами не узнали на фото без пластики
16 лет назад. Украинку с самыми большими в мире скулами не узнали на фото без пластики
Jerry Heil записала трек с продюсером, работавшим с Мадонной и Майклом Джексоном
Jerry Heil записала трек с продюсером, работавшим с Мадонной и Майклом Джексоном
Видео
Все видео
Подростковая поп-группа представила новогодний сингл "Искры"
Подростковая поп-группа представила новогодний сингл "Искры"
В стиле Pin-Up: "домохозяйка" Alyona Alyona представила самоироничную песню
В стиле Pin-Up: "домохозяйка" Alyona Alyona представила самоироничную песню
Тринчер подверглась критике из-за "голого" наряда: "Слишком вульгарно"
Тринчер подверглась критике из-за "голого" наряда: "Слишком вульгарно"
"Где ты учился, я преподавала" - Slava Kaminska выпустила иронический трек "Абьюзер"
"Где ты учился, я преподавала" - Slava Kaminska выпустила иронический трек "Абьюзер"
"Голос Юлии завораживает" - The Hardkiss произвели фурор зрелищным клипом
"Голос Юлии завораживает" - The Hardkiss произвели фурор зрелищным клипом
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
1 Просмотров: 3402
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5895
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1359
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4239
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 108
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
суббота, 11 декабря 2021 01:45

В мини: скандальная дочь Мадонны ошеломляет экстравагантными снимками
8

  Комментировать

Американская модель и дочь артистки Мадонны Лурдес Леон приняла участие в смелой фотосессии.

Звезда снялась для журнала Paper. Она позировала в разноцветных париках и откровенных образах. Пикантными снимками поделилась в Instagram.

В съемке предстала в эпатажных образах. Для фотосета выбрала соблазнительные мини и смелый верх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Фрида" Астафьева топлесс, дочь Майкла Джексона обнажилась для ритуала - что публикуют звезды в сети

Дочь американской артистки Мадонны Лурдес Леон поражает откровенными фото в мини
Фото: instagram.com/indiana420bitch
Дочь американской артистки Мадонны Лурдес Леон поражает откровенными фото в мини
Дочь американской артистки Мадонны Лурдес Леон поражает откровенными фото в мини
Дочь американской артистки Мадонны Лурдес Леон поражает откровенными фото в мини
Дочь американской артистки Мадонны Лурдес Леон поражает откровенными фото в мини

В виртуальном показе французского дома моды Mugler взяли американские топ-модели Белла Хадид и Эмбер Валлетта. А также дочь американской артистки Мадонны Лурдес Леон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В мини: скандальная дочь Мадонны ошеломляет экстравагантными снимками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
Родители невесты были против общей могилы: как хоронили погибшую в ДТП влюбленную пару
4
 Просмотров: 28108
Рейтинг &quot;ЕС&quot; и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку
Рейтинг "ЕС" и Порошенко растет, Зеленский теряет поддержку Просмотров: 23104
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 17263
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 12421
Впервые с 1995 года. Государство проверит доходы у украинцев
Впервые с 1995 года. Государство проверит доходы у украинцев Просмотров: 7983
Знаменитости
"За границей проще" - Мейхер объяснила, почему не отдыхает на украинских курортах
"За границей проще" - Мейхер объяснила, почему не отдыхает на украинских курортах Просмотров: 828
Подростковая поп-группа представила новогодний сингл "Искры"
Подростковая поп-группа представила новогодний сингл "Искры"
 Просмотров: 63
"Фрида" Астафьева топлесс, дочь Майкла Джексона обнажилась для ритуала - что публикуют звезды в сети
"Фрида" Астафьева топлесс, дочь Майкла Джексона обнажилась для ритуала - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 3384
От $5 тыс. Сколько стоит выступление Кароль, Зиброва и других звезд на новогоднем корпоративе
От $5 тыс. Сколько стоит выступление Кароль, Зиброва и других звезд на новогоднем корпоративе
11
 Просмотров: 882
"Если вам пофиг на государство, то завтра будете на Колыме" - Фагот о тех, кто "вне политики"
"Если вам пофиг на государство, то завтра будете на Колыме" - Фагот о тех, кто "вне политики" Просмотров: 765
Больше всего комментируют
27
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
18
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
4
Главный разведчик дал печальный прогноз на случай вторжения России
Голосов: 44000
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть