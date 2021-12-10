В мини: скандальная дочь Мадонны ошеломляет экстравагантными снимками

Американская модель и дочь артистки Мадонны Лурдес Леон приняла участие в смелой фотосессии.

Звезда снялась для журнала Paper. Она позировала в разноцветных париках и откровенных образах. Пикантными снимками поделилась в Instagram.

В съемке предстала в эпатажных образах. Для фотосета выбрала соблазнительные мини и смелый верх.

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Фото: instagram.com/indiana420bitch

В виртуальном показе французского дома моды Mugler взяли американские топ-модели Белла Хадид и Эмбер Валлетта. А также дочь американской артистки Мадонны Лурдес Леон.