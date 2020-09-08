В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже

Мексиканская модель 27-летняя Кара Дель Торо продолжает поражать соблазнительными фотографиями. Публикует фото в Instagram.

Фото: instagram.com/karajewelll

Секси-звезда позировала в розовом мини-бикини, щеголяя пышными формами. Девушка держит в руках пляжный коврик. Образ дополнила солнцезащитными очками.

Подписчики Кары Дель Торо, которых насчитывается уже более 1,5 млн., выделили идеальный загар и шикарные ягодицы модели в комментариях.

Мексиканская модель 27-летняя Кара Дель Торо поразила откровенными фото. Публикует фотографии в Instagram. Обольстительная красавица для фотосессии надела разноцветный раздельный купальник, щеголяя аппетитными формами.