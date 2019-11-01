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пятница, 01 ноября 2019 07:48

В бикини с пайетками: Леся Никитюк показала горячее фото с пляжа

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Украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает будоражить фантазию своих фанатов, публикуя фото с отдыха в Египте.

На этот раз звезда позирует на снимке в купальнике с пайетками, демонстрируя красивую фигуру. В кадре она лежит на боку, поэтому верх купальника сексуально обнажает грудь.

"Если вы современный человек, то наверняка пашете, как лошадь. Я да. Пахайте на здоровье, но и не забывайте отдыхать", - подписала фото Никитюк.

Автор: instagram.com/lesia_nikituk
  Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое фото с отдыха в Египте
Украинская телеведущая Леся Никитюк показала новое фото с отдыха в Египте

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Пользователи сети пишут, что на этом фото прекрасно все - и бюст, и ножки. .

"Душка", "Так и хочется выпороть", "Какая сладкая", "Ух, богиня", "Роскошная", - пишут фанаты.

Телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Египте, о чем регулярно сообщает своим подписчиков и показывает новые фото.

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