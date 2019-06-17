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понедельник, 17 июня 2019 21:52

Юрий Горбунов предложил Осадчей завести еще детей
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Ведущий Юрий Горбунов
Фото: пресс-служба
Ведущий Юрий Горбунов с Василием Вирастюком
Ведущий Юрий Горбунов с женой Екатериной Осадчей
Ведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин
Ведущие канала "1+1" Валентина Хамайко и Александр Попов

На прошлой неделе в Киеве состоялась церемония награждения всеукраинской премии "Папа года". Ведущими вечера стали звезды утреннего шоу на 1+1 "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко и Александр Попов.

Среди звездных гостей на вечеринке присутствовали Юрий Горбунов с женой Екатериной Осадчей, ведущие "Сніданку з 1+1" Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, ведущий программы "Затерянный мир" на 2+2 Валерий Сараула, ведущий "Едим за 100" Алексей Душка с женой Еленой и дочерью Дарьей, Василий Вирастюк, Наталья Холоденко.

Награждение происходило в 6 номинациях: папа-звезда, папа-спортсмен, папа-врач, папа в сфере образования, папа-блогер и Выбор 4mama.ua. За номинантов в каждой из них в течение 3-х месяцев на сайте tatoroku.4mama.ua голосовали зрители. Также в голосовании участвовало экспертное жюри.

Ведущий Юрий Горбунов получил премию в номинации "Папа-звезда". Ему удалось обогнать Владимира Остапчука, Сергея Притулу, Олега Скрипку и Александра Педана, которые вместе с ним боролись за это звание.

"Я только сейчас понял, что быть папой приятно от и до. Приятно быть на родах, держать первый раз в руках, а потом и воспитывать. Надеюсь, что у нас, кроме Ивана, еще появятся дети. И это зависит от нашей мамы, которая сегодня пришла поддержать меня. Я очень благодарен Екатерине за поддержку, потому что папой быть не просто почетно, это очень приятно. Теперь трудно представить себя в другой миссии и роли. Быть папой - это самое главное, что есть в жизни. А все остальное - работа, карьера - это уже второстепенные вещи", - сказал Юрий Горбунов.

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Ведущая вечера Валентина Хамайко поделилась своими впечатлениями от премии Папа года и рассказала, что лично для нее значит это звание.

"Когда есть люди, о которых знают не все, и мы их для себя открываем, это вызывает доверие у людей. Мы узнали о папах, у которых есть 12 детей, об учителях, которые кроме того, что являются папами, готовы менять мир, менять систему образования. Папа года - это человек, который действительно готов 24 часа в сутки посвящать время ребенку. Это не значит, что нужно стоять около него целый день. Можно быть отстраненным от ребенка, работать, но сын или дочь всегда должны быть в мыслях у папы и в его планах на день", - рассказала Хамайко.

Автор: пресс-служба
  Ведущие канала "1+1" Валентина Хамайко и Александр Попов
Ведущие канала "1+1" Валентина Хамайко и Александр Попов

Ведущая "Сніданку з 1+1" и мама 6-летнего сына Тараса Людмила Барбир прокомментировала, каким она представляет идеального отца.

"Папа года - это папа, который активно участвует в жизни ребенка, не только финансово, но и в эмоциональном плане. Хороший отец хорошо знает, о чем мечтает ребенок, знает, чего боится ребенок, знает, кто у его сына или дочери лучший друг. Настоящему папе ребенок никогда не боится рассказать правду, о своих ошибках, страхах, потому что знают, что какой бы ни был этот разговор, отец всегда поддержит, в любом случае, и поможет найти выход, направит и подскажет. По крайней мере, всегда будет рядом", - поделилась Барбир.

В этом году День отца и праздник Троицы в Украине прошли в один день. Gazeta.ua предлагает посмотреть, как празднуют известные личности.

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