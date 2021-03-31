Украинской актрисе подруга подарила бриллиантовые серьги

Женщина призналась, что мужчины часто обращают на нее внимание и приглашают на свидание. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Актриса Ирина Сопонару поделилась историей неудавшегося флирта. Женщина призналась, что мужчины часто обращают на нее внимание и приглашают на свидание.

"Однажды со мной очень "оригинально" флиртовал парень. Он подошел и начал говорить: "Ой, вы знаете, мне кажется, что я вас где-то видел". Я-то начала заигрывать в ответ, шутить. Ответила: "Наверное, во сне ?". А он мне на это: "Да, наверное, в кошмаре", - поделилась актриса за кулисами Improv Live Show, что показывает "Новый канал".

Она рассказала и о наилучшем свидания.

"Самое крутое свидание в моей жизни прошло в музее темноты в Киеве. Ты будто проживаешь там ежедневный опыт слабовидящих. Экскурсию, кстати, проводит незрячий гид. Продолжается все достаточно долго, но опыт нереально крутой", - сказала Сопонару.

Также актриса поделилась, какие подарки получают.

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"Мужчины дарят мне совершенно разные подарки. Я поклонница ювелирных изделий, украшений. Но интересно, что самый ценный презент получила от своей подруги. Это бриллиантовые серьги. Теперь она тот мужчина, с которым я встречаюсь", - добавила она.

Хореограф Влад Яма, актриса Татьяна Песик и его коллега Ирина Сопонару рассказали, как выкручивались в ситуациях, когда забывали слова и движения. Они поделились собственной импровизацией во время выступлений.