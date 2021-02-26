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пятница, 26 февраля 2021 18:16

Украинский R&B артист презентовал нежный клип

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Украинский R&amp;B артист презентовал нежный клип
Sysuev презентовал клип на песню "Танеш". Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

R&B исполнитель Sysuev выпустил клип на песню "Танеш". В этой композиции он экспериментирует с жанрами и добавляет более электронное звучание. Инструментальную часть создал лондонский R&B битмейкер Acekeyz.

"Танеш" - это тонкий и нежный сингл. Артист советует слушать его, когда человек влюблен и переживает свою историю. В клипе показываются отношения влюбленных с неожиданными аллегориями. Видеоработу создали в коллаборации с режиссером Владимиром Шпаком. Главную роль сыграла ведущая и блогер Александра Шульгина.

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"Новый сингл и клип - это моя личная история, она об одиноком рыбалке, который зашел в тупик, пытаясь избавиться от всех воспоминаний о любви его жизни. Он поселился на маяке и рыбачит каждый день, не покладая рук. Однако главная героиня постоянно напоминает о себя и он продолжает о ней мечтать", - рассказывает Sysuev.

Артист Sysuev опубликовал сингл "Різдвяна Сторі", в котором ярко отражена эмоция любви, как необычная и красивая зимняя история. В ней артист приглашает не только послушать интересный трек, но и разделить его личный опыт непростых отношений с бывшей девушкой - итальянской актрисой.

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