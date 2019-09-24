Украинский фотограф снял Екатерину Кухар в пикантной фотосессии для Vogue Italia

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5715
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8622
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2205
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 504
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3078
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3537
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
4
15
6
7
3
&quot;Повезло с девочками&quot; - Евгений Кошевой поделился семейными фото в сети
"Повезло с девочками" - Евгений Кошевой поделился семейными фото в сети
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
Полякова собрала аншлаг на &quot;Арена Львов&quot;
Полякова собрала аншлаг на "Арена Львов"
Детские мечты украинских звезд полетят во Вселенную
Детские мечты украинских звезд полетят во Вселенную
Рианна соблазнила сеть полупрозрачным бельем
Рианна соблазнила сеть полупрозрачным бельем
Видео
Все видео
"Анорексия" - Эмили Ратаковски напугала сеть худобой
"Анорексия" - Эмили Ратаковски напугала сеть худобой
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
Кто вылетел в пятом эфире "Танцев со звездами"
Кто вылетел в пятом эфире "Танцев со звездами"
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 207
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5499
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5337
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 693
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 16:22

Украинский фотограф снял Екатерину Кухар в пикантной фотосессии для Vogue Italia

  Комментировать

Украинская прима-балерина 37-летняя Екатерина Кухар снялась для глянцевого журнала Vogue Italia.

Сайт издания разместил у себя на портале совместную съемку украинского фотографа Вадима Яцуна со звездой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Танцы со звездами": фавориты ответили на слухи о любви

Автор: www.vogue.it
  Екатерина Кухар снялась для журнала Vogue Italia.
Екатерина Кухар снялась для журнала Vogue Italia.

По словам Яцуна, они с Екатериной готовят вдохновляющий проект и вскоре презентуют его на фотовыставке.

"Мы решили не уходить далеко от знакомых атрибутов: зеркал и лебединой легкости, но так как нам не хотелось придерживаться штампов и работать в зале занятий или роскошных холлах театров, я решил переместить локацию в студийные условия и трансформировать пространство с помощью кривых зеркал. Увидев результат, мы сразу же поняли, что эти фото нужно размещать только в глянце мирового уровня", - поделился фотограф.

Недавно в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" состоялась свадьба примы-балерины Екатерины Повар и Александра Стоянова. Судья проекта поделилась впечатлениями после церемонии в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский фотограф снял Екатерину Кухар в пикантной фотосессии для Vogue Italia». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 57750
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 27326
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 18549
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 16641
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 15408
Знаменитости
"Не просто жена" - сеть очаровало совместное фото супругов Зеленских в США
"Не просто жена" - сеть очаровало совместное фото супругов Зеленских в США Просмотров: 6490
Заплатил за секс $500: Деми Мур изнасиловали в подростковом возрасте
Заплатил за секс $500: Деми Мур изнасиловали в подростковом возрасте Просмотров: 234
"От 100 тысяч до миллиона рублей" - врачей Заворотнюк пытаются подкупить
"От 100 тысяч до миллиона рублей" - врачей Заворотнюк пытаются подкупить Просмотров: 900
Умер продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти"
Умер продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти" Просмотров: 45
"Повезло с девочками" - Евгений Кошевой поделился семейными фото в сети
"Повезло с девочками" - Евгений Кошевой поделился семейными фото в сети
4
 Просмотров: 6211
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Голосов: 37747
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua