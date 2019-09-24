Украинский фотограф снял Екатерину Кухар в пикантной фотосессии для Vogue Italia

Украинская прима-балерина 37-летняя Екатерина Кухар снялась для глянцевого журнала Vogue Italia.

Сайт издания разместил у себя на портале совместную съемку украинского фотографа Вадима Яцуна со звездой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Танцы со звездами": фавориты ответили на слухи о любви

Автор: www.vogue.it Екатерина Кухар снялась для журнала Vogue Italia.

По словам Яцуна, они с Екатериной готовят вдохновляющий проект и вскоре презентуют его на фотовыставке.

"Мы решили не уходить далеко от знакомых атрибутов: зеркал и лебединой легкости, но так как нам не хотелось придерживаться штампов и работать в зале занятий или роскошных холлах театров, я решил переместить локацию в студийные условия и трансформировать пространство с помощью кривых зеркал. Увидев результат, мы сразу же поняли, что эти фото нужно размещать только в глянце мирового уровня", - поделился фотограф.

Недавно в прямом эфире шоу "Танцы со звездами" состоялась свадьба примы-балерины Екатерины Повар и Александра Стоянова. Судья проекта поделилась впечатлениями после церемонии в Instagram.