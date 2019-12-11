Украинская телеведущая попала на обложку Playboy

Декабрьскую обложку украинского мужского журнала Playboy украсила актриса, телеведущая и дочь совладельца сети известных супермаркетов Анна Буткевич.

34-летняя женщина предстала в образе секс-зайчика.

Экс-жена радикала Сергея Рыбалки сняла фотограф Соня Плакидюк.

"Съемка получилась дерзкой, сексуальной, в некотором смысле, классической для ретро-полос Playboy. Мы замиксовали острые тенденции с образами старого кино, приправили веселым нравом нашей героини и получили отличный нуарный пин-ап", - говорит Плакидюк.

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Ранее Буткевич стала лицом осеннего номера журнала XXL. Это был первый опыт ее сотрудничества с мужским глянцем. На страницах издания певица позировала полуобнаженной.

Перед объективом fashion-фотохудожника Андрея Иваськива актриса предстала в образе сексуальной гейши. Над ее образом работала стилист Елена Атаманенко.