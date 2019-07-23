"Украинская Шарлиз Терон" - аппетитная Настя Каменских засветила фигуру в соблазнительной фотосессии

Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских засветила соблазнительную фигуру в фотосессии для глянцевого журнала L'Officiel Ukraine.

Снимки аппетитной фигуры знаменитость опубликовала в Instagram.

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Каменских позировала на открытой веранде на фоне города. Девушка сменила несколько образов. На одном фото Настя предстала в черных лоcинах и топе, на другом - позировала в комплекте белья.

"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними работать. Поставьте себе цели и идите к ним. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте", - подписала одну из публикаций Каменских.

Поклонники начали активно комментировать пост и засыпали Настю комплиментами.

"Очень красиво", "Божественно выглядишь", "Украинская Шарлиз Терон", "Такая настоящая женственность", "Идеальная внешность", "Как всегда неповторимая", - пишут они.

Недавно певица Настя Каменских порадовала поклонников новым соблазнительным фото в купальнике. Знаменитость демонстрировала фигуру в крохотном бикини.