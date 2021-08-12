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четверг, 12 августа 2021 21:58

Украинская Рапунцель показала себя топлес
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Украинская модель из Одессы Елена Кравченко, которая славится своими длинными волосами, поделилась откровенными кадрами.

На снимках, опубликованных в Instagram, девушка появилась топлес.

Модель с косой около двух метров сидела на траве спиной к объективу и продемонстрировала подписчикам не только белокурые пряди, но и татуировки, нанесенные на нижнюю часть спины.

Елена также появилась в эксклюзивном бикини. Свой образ она дополнила ярким макияжем и массивными серьгами.

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Украинская Рапунцель показала себя топлес. Фото: instagram.com/alona__kravchenko
Украинская Рапунцель показала себя топлес. Фото: instagram.com/alona__kravchenko
Украинская Рапунцель показала себя топлес. Фото: instagram.com/alona__kravchenko

Киевская модель и блогера 26-летняя Алена Омович поражает подписчиков жаркими фотографии. На серии фотографий звезда сети, прозванной Украинский Ким Кардашьян, позировала обнаженная.

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