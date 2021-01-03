Украинская легкоатлетка ошеломила "жарким" фото с отдыха

Украинская легкоатлетка 25-летняя Марина Бех-Романчук поделилась откровенным снимком.
Прыгунья в длину выложила в Instagram фото в черном боди с глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь спортсменки.
"Наслаждаюсь своим коротким отпуском", - подписала фотографию Марина.
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Известно, что Новый год легкоатлетка встречала на зимнем курорте в Буковеле со своим мужем - пловцом-рекордсменом Михаилом Романчуком.
Ранее Марина Бех-Романчук вызвала бурные эмоции поклонников фото в купальнике. На снимке, сделанном на берегу водоема в Хмельницком, наша титулованная спортсменка демонстрирует фолловерам формы, едва скрываемые небольшим бикини.
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