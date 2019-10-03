Украинка стала самым влиятельным фэшн-блоггером в мире

Фото: @kodzayeva

21-летняя Татьяна Кодзаева из Ивано-Франковска стала самым влиятельным фэшн-блоггером в мире по версии Миланской недели моды.

Украинка обошла больше сотни конкуренток из 11 стран, сообщил ТСН.

Страницу в Instagram девушка создала еще в 17. За 5 лет на Татьяну подписались 519 тыс. пользователей. В сети блогерка публикует яркие фото, стильные образы и фэшн-советы.

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По словам девушки, успех в идеальной фотографии. За одним красивым кадром может быть 500 неудачных фото.

Татьяна считает, что фэшн-талант у нее наследственный: прабабушка была модельером-конструктором, а бабушка владелица модельного агентства.

Чтобы стать популярным фэшн-блоггером, говорит Татьяна, стартового капитала не требуется - только телефон и голова на плечах. А приверженность мировых модных экспертов можно завоевать и в одежде с масс-маркетов.

"Если у тебя есть чувство стиля, ты можешь составить клевый образ даже без безумных расходов. У каждого из нас есть бабушки, подвалы, и ты можешь найти там клевые вещи, перешить их", - советует Татьяна.

Украинский дизайнер Катя Сильченко посетила традиционное шоу L'Oreal Paris Le Défilé в рамках Парижской недели моды и примерила роль манекенщицы.