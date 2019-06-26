"У нее животик?" - Каменских заподозрили в беременности

Украинская певица Настя Каменских поделилась в сети фотографией в сексуальном образе.
Знаменитость надела бежевое силуэтное платье и босоножки в тон.
Пышная прическа и нюдовий макияж завершали эффектный образ Каменских.
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Поклонники звезды заметили, что живот Насти заметно округлился. Ходят слухи, что жена Потапа забеременела.
"Почему я начинаю думать, что Настя беременна?", "вам не кажется, что у нее животик?", "Настя, ты беременна?", "да не беременна она, это жирок", "очень эффектно выглядишь", "идеально женственная", "украинская Моника Беллуччи ".
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Певица Настя Каменских поделилась сексуальным ню-снимком, что сделал ее муж Алексей Потапенко - Потап.
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