"Ты для меня певица жизни": Потап поздравил Настю Каменских с победой

Украинский рэпер Потап трогательно поздравил жену Настю Каменских с ее победой в номинации "Певица года".
Человек в своем Instagram опубликовал эмоциональный снимок с любимой женой, сделанный во время церемонии награждения музыкальной премии, который сопроводил трогательным признанием.
"Я поздравляю свою девочку Настю Каменских с заслуженной победой! Ты для меня всегда певица года, века, жизни! Столько сколько ты сделала за 2019, такого разнообразия работ и географии твоего карьерного взлета, видимо, нет ни у одной певицы! Ты заслуживаешь всех наград мира! Твое мышление и стремление, поистине мировое! Я люблю тебя и горжусь тобой", - отметил Потап.
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Я поздравляю свою девочку @kamenskux с заслуженной победой! Ты для меня всегда певица года,столетия,жизни ! Столько сколько ты сделала за 2019 , такого разнообразия работ и географии твоего карьерного взлёта , пожалуй , нет ни у одной певицы! Ты заслуживаешь всех наград мира! Твоё мышление и стремление , поистине мировое! Я люблю тебя и горжусь тобой ❤️❤️❤️🧸💎 #bearanddiamond #nk P.S. "Обіцяю" Найкраща Пісня , це просто фантастика! Words can not describe my happiness, that I'm feeling for you! "Singer of a Year" you totally deserve it! The way you thinking & acting , your incredible personality & kindness of your soul , your talent & passion is more than amazing! Love you ! Thank you @m1ukraine #nk#singerofayear #m1ma за "Обіцяю" дякую @dj_bloodless @kraynofff @vadimlisa
Поклонники пары также присоединились в комментариях к его поздравлениям.
"Молодец, лучшая! Настя-это певица, которую невозможно не любить, самая классная и добрая", " Фото просто невероятное! Такое эмоциональное и романтическое", "Любовь творит чудеса", - писали под фото подписчики музыканта.
В этом году Каменских одержала победу сразу в двух номинациях: "Певица года" и "Червона рута" на премии M1 Music Awards-2019. Мероприятие проходит в Украине пятый год подряд. Организаторы отмечают наградами достижения исполнителей в 10 номинациях.
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