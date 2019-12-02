"Ты для меня певица жизни": Потап поздравил Настю Каменских с победой

Настя обнимает Потапа на церемонии награждения M1 Music Awards. Фото: Инстаграм

Украинский рэпер Потап трогательно поздравил жену Настю Каменских с ее победой в номинации "Певица года".

Человек в своем Instagram опубликовал эмоциональный снимок с любимой женой, сделанный во время церемонии награждения музыкальной премии, который сопроводил трогательным признанием.

"Я поздравляю свою девочку Настю Каменских с заслуженной победой! Ты для меня всегда певица года, века, жизни! Столько сколько ты сделала за 2019, такого разнообразия работ и географии твоего карьерного взлета, видимо, нет ни у одной певицы! Ты заслуживаешь всех наград мира! Твое мышление и стремление, поистине мировое! Я люблю тебя и горжусь тобой", - отметил Потап.

Поклонники пары также присоединились в комментариях к его поздравлениям.

"Молодец, лучшая! Настя-это певица, которую невозможно не любить, самая классная и добрая", " Фото просто невероятное! Такое эмоциональное и романтическое", "Любовь творит чудеса", - писали под фото подписчики музыканта.

В этом году Каменских одержала победу сразу в двух номинациях: "Певица года" и "Червона рута" на премии M1 Music Awards-2019. Мероприятие проходит в Украине пятый год подряд. Организаторы отмечают наградами достижения исполнителей в 10 номинациях.