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среда, 10 марта 2021 08:48

Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями
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Жена нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди Ванда Нара порадовала очередным пикантным фото.

Женщина сфотографировалась в спальне топлесс, прикрыв пышную грудь простыней. Фото разместила в Instagtram.

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Ванда является не только женой футболиста, но еще и его агентом. Также она сочетает карьеры модели и танцовщицы. И часто радует поклонников горячими фото.

Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами
Фото: instagram.com/wanda_icardi
Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами
Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами
Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами
Жена футболиста Ванда Нара радует поклонников пикантными кадрами

Жена лидера сборной Аргентины и итальянского "Интера" Мауро Икарди в молодости подрабатывала, снимаясь в порнофильмах. В сети всплыли старые фото и видео Ванды Нары. Сейчас 34-летняя женщина воспитывает вместе с форвардом пять детей, из которых только двое - дети футболиста.

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