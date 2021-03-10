Топлес в спальне и голышом на коне: жена футболиста обольщает пикантными фотосессиями

Жена нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди Ванда Нара порадовала очередным пикантным фото.

Женщина сфотографировалась в спальне топлесс, прикрыв пышную грудь простыней. Фото разместила в Instagtram.

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Ванда является не только женой футболиста, но еще и его агентом. Также она сочетает карьеры модели и танцовщицы. И часто радует поклонников горячими фото.

Фото: instagram.com/wanda_icardi

Жена лидера сборной Аргентины и итальянского "Интера" Мауро Икарди в молодости подрабатывала, снимаясь в порнофильмах. В сети всплыли старые фото и видео Ванды Нары. Сейчас 34-летняя женщина воспитывает вместе с форвардом пять детей, из которых только двое - дети футболиста.