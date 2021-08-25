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среда, 25 августа 2021 23:46

Тина Кунаки показала чувственные фото в объятиях Венсана Касселя
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Французская модель Тина Кунаки поделилась кадрами с мужем Венсаном Касселем
Фото: instagram.com/tinakunakey
Французская модель Тина Кунаки поделилась кадрами с мужем Венсаном Касселем
Французская модель Тина Кунаки поделилась кадрами с мужем Венсаном Касселем

Французская модель 24-летняя Тина Кунаки растрогала сеть нежными фото. Звезда опубликовала в Instagram снимки, на которых позирует в объятиях своего мужа, актера 54-летнего Венсана Касселя. Таким образом Тина поздравила Венсана с третьей годовщиной брака.

"Мое любимое место", - написала Кунаки, имея в виду объятия Касселя. Кстати, в одном из интервью Тина призналась, что влюбилась в своего мужа с первого взгляда.

На всех фото модель демонстрирует идеальную фигуру в купальниках.

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Французский актер Венсан Кассель старше своей жены Тину Кунаки на 30 лет. Пара вместе уже четыре года, три из которых в браке. В апреле 2019-го кунаком родила Касселя дочь Амазони.

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