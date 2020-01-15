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среда, 15 января 2020 14:42

Тина Кароль вместе с проектом "Здійсни мрію" осчастливила 4-х детей
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4-летний Илья Опрышко болеет раком
Фото: пресс-служба
Антон Горбуля получил личный автограф от Пеле
Ростислав Бекарюк из Николаева стремится стать хирургом
Вероника Воробец в 2020 году увидит подводный мир Красного моря

Во время праздничных концертов "Рождественская история с Тиной Кароль" в Киеве сразу четверо детей узнали о начале осуществления их мечты. В 2020 году волшебники благотворительного проекту 1+1 media "Здійсни мрію" воплотят невероятные желания маленьких пациентов больниц.

Во время гала-концерта 4-летний Илья Опрышко, который борется с раком, узнал, что в новом году он встретится с касатками. Его вместе с родителями пригласили приехать на рождественский концерт из Борисполя в Киев. Во Дворце спорта у мальчика взяли интервью, в котором он вспомнил о любимом морском животном.

Во время концерта на сцену неожиданно вышла куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран и рассказала о мечте подопечного Ильи - поехать к океану и увидеть касатку. Вместе с Тиной Кароль она вручила Ильи сертификат на осуществление его мечты. В сертификате указано, что он отправится в одну из трех стран - Норвегию, Исландию или Испанию.

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"Когда команда Таблеточок, благодаря которой у Ильи были все необходимые лекарства, рассказали мне о его мечте, я была поражена, что мальчик не просто восхищается красотой касаток, но и переживает за них - не хочет, чтобы они вымерли, как динозавры или мамонты. Поэтому мы с волшебниками счастливы готовить осуществления этой мечты и уже начали консультации с Всемирным фондом природы WWF", - прокомментировала Лидия Таран.

Автор: пресс-служба
  Вероника Воробец в 2020 году увидит подводный мир Красного моря
Вероника Воробец в 2020 году увидит подводный мир Красного моря

Также Вероника Воробец в 2020 году увидит подводный мир Красного моря и поедет со всей семьей в Египет - сертификат на осуществление этой мечты Веронике вручила ведущая "Сніданку з 1+1", волонтер проекта Неля Шовкопляс. Ростислав Бекарюк из Николаева, который стремится стать хирургом и вступить в медицинский университет, сможет посетить настоящую операцию на сердце, а также благодаря его мечте откроется экспериментальная лаборатория для студентов-медиков.

Антон Горбуля получил личный автограф от легенды футбола - Пеле - его мальчику специально прислали из Бразилии. Этот подарок помог организовать врач Милтон Павиа Джуниор.

Напомним, что накануне "Сніданок з 1+1" стал рождественским и весь эфир был посвящен осуществлению мечты детей, которые сейчас борются за свою жизнь и противостоят тяжелым болезням. Для осуществления их мечты вместе со зрителями, сотрудниками "1+1 медиа" и звездам удалось собрать 1,3 млн грн.

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