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вторник, 22 октября 2019 11:32

Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам

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Украинская певица Тина Кароль ошеломила сеть пикантным снимком в постели.

Фото знаменитость опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глубокое декольте и голый живот: Тина Кароль показала секс

Автор: @tina_karol
  Тина Кароль ошеломила подписчиков откровенным фото.
Тина Кароль ошеломила подписчиков откровенным фото.

На фотографии звезда позировала без белья. Интимные части тела прикрывал белыйхалат. Волосы Тины были скрыты за полотенцем.

Поклонники пришли в восторг от нового фото звезды.

"Тина, ты убиваешь", "Невероятно нежная", "Без красной помады даже лучше", "Ходячая эстетика", "Красота в деталях", "Я давно не видел такого секса", "Соблазнительно обнажилась", - пишут они.

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников сексуальным образом во время 9-го прямого эфира шоу "Танцы со звездами".

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