Тина Кароль соблазнительно обнажила грудь на радость фанам

Украинская певица Тина Кароль ошеломила сеть пикантным снимком в постели.
Фото знаменитость опубликовала в Instagram.
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На фотографии звезда позировала без белья. Интимные части тела прикрывал белыйхалат. Волосы Тины были скрыты за полотенцем.
Поклонники пришли в восторг от нового фото звезды.
"Тина, ты убиваешь", "Невероятно нежная", "Без красной помады даже лучше", "Ходячая эстетика", "Красота в деталях", "Я давно не видел такого секса", "Соблазнительно обнажилась", - пишут они.
Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников сексуальным образом во время 9-го прямого эфира шоу "Танцы со звездами".
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