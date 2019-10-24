Тина Кароль показала сына - копию умершего отца

Тина Кароль провела время с сыном Вениамином. Фото: @tinakarol_fantina

Украинская певица Тина Кароль показала сына Вениамина, с которым отдыхала во Львове.

Снимок опубликовали на одном из фан-аккаунтов звезды в Instagram.

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На селфи видно лицо матери и сына. Кароль с любимой красной помадой смотрела в камеру. Вениамин стоял чуть позади и слегка улыбался.

"Он - копия папы. В характере, в поведении, в выборе одежды и пищи, в лице. Он растет и я вижу лицо своего мужа перед собой. Иногда щемит в сердце, сложно, но я горжусь и радуюсь. У него есть потенциал стать взрослее раньше", - трогательно рассказывала Тина о своем сыне Вениамина.

Поклонники звезды не скупились на комплименты.

"Какой красавчик сын", "глаза мамины", "копия отца", "очень похожи", "милый мальчик", "настоящая мама и педагог".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 23 Окт 2019 в 8:23 PDT

Украинская певица Тина Кароль анонсировала выход новой песни, которая получила название "Иди на жизнь".