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среда, 16 октября 2019 15:13

Тина Кароль едва удержала пышную грудь в откровенном платье
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Тина Кароль надела платье за 5 тыс. грн.
Фото: @tina_karol
Тина Кароль надела платье за 5 тыс. грн.
Тина Кароль надела платье за 5 тыс. грн.
Тина Кароль надела платье за 5 тыс. грн.
Тина Кароль надела платье за 5 тыс. грн.

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным нарядом во время прямого эфира "Танцев со звездами".

Фотографии появились в Instagram знаменитости.

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Перед камерой Кароль позировала в розовом макси-платье с глубоким декольте и большим вырезомдо бедра. Образ дополняли серебристые босоножки, объемная прическа и нюдовий макияж.

Поклонники Тины пришли в восторг от нового образа певицы.

"Невозможно красивая, очень нравится образ", "богиня", "словно Барби", "королева", "каждое фото, как отдельный вид искусства".

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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

В воскресенье состоялся восьмой эфир шоу "Танцы со звездами" 2019. Этот выпуск был полон неожиданностей - на паркет вернулся легендарный танцор Григорий Чапкис, а также Потап удивил своим выходом с сыном в роли ведущих.

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16
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