Тина Кароль едва удержала пышную грудь в откровенном платье

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным нарядом во время прямого эфира "Танцев со звездами".
Фотографии появились в Instagram знаменитости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
Перед камерой Кароль позировала в розовом макси-платье с глубоким декольте и большим вырезомдо бедра. Образ дополняли серебристые босоножки, объемная прическа и нюдовий макияж.
Поклонники Тины пришли в восторг от нового образа певицы.
"Невозможно красивая, очень нравится образ", "богиня", "словно Барби", "королева", "каждое фото, как отдельный вид искусства".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В воскресенье состоялся восьмой эфир шоу "Танцы со звездами" 2019. Этот выпуск был полон неожиданностей - на паркет вернулся легендарный танцор Григорий Чапкис, а также Потап удивил своим выходом с сыном в роли ведущих.
Комментарии