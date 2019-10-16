Тина Кароль едва удержала пышную грудь в откровенном платье

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным нарядом во время прямого эфира "Танцев со звездами".

Фотографии появились в Instagram знаменитости.

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Перед камерой Кароль позировала в розовом макси-платье с глубоким декольте и большим вырезомдо бедра. Образ дополняли серебристые босоножки, объемная прическа и нюдовий макияж.

Поклонники Тины пришли в восторг от нового образа певицы.

"Невозможно красивая, очень нравится образ", "богиня", "словно Барби", "королева", "каждое фото, как отдельный вид искусства".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 16 Окт 2019 в 1:07 PDT

В воскресенье состоялся восьмой эфир шоу "Танцы со звездами" 2019. Этот выпуск был полон неожиданностей - на паркет вернулся легендарный танцор Григорий Чапкис, а также Потап удивил своим выходом с сыном в роли ведущих.