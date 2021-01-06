Теперь блондинка: Maruv удивила фанатов откровенными фото в купальнике

Певица, композитор и автор песен 28-летняя MARUV, настоящее имя Анна Корсун, продолжает поражать поклонников экстравагантными снимками.

Звезда опубликовала в Іnstagram фотографии, на которых предстала в необычном, но сексуальном образе.

MARUV удивила светлым цветом волос, позируя на камеру в открытом сплошном купальнике черного цвета.

Фото: instagram.com/maruvofficial

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Співачка MARUV презентувала кліп на пісню I Want You. Прем'єра відбулася на YouTube-каналі артистки. Роботу створювали спільно з музикантом і композитором Boosin. Дія відбувається в закритому клубі на вечірці в стилі БДСМ.